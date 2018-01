Olivier Giroud është sulmuesi më i ri i Chelsea-it. Pasi nuk firmosën dot me Edin Dzekon, Blutë e Londrës e hodhën vështrimin nga një tjetër sulmues me shumë eksperiencë duke firmosur me francezin. Në arkat e Arsenalit kanë përfunduar 20 milionë euro ndërkohë që Giroud ka firmosur me Chelsea-in një kontratë deri në 30 qershor të 2019-ës dhe do të luftojë fort për një vend titullari me spanjollin Alvaro Morata. Te Chelsea Giroud do të mbajë veshur fanellën me numër 18.