Patrice Evra është zyrtarisht futbollist i West Hamit në Premier League. I larguar nga Olimpique Marseille nëntorin e kaluar, pas një incidenti me një tifoz gjatë nxemjes në sfidën me Guimaraes në Europa League, mbrojtësi francez kërkoi një aventurë të re, duke gjetur marrëveshjen me klubin anglez. 36-vjeçari, për shkelmin që i dha tifozit u pezullua nga UEFA vetëm për ndeshjet në kompeticionet europiane. Evra firmosi një kontratë deri në fund të sezonit me “Hammers”.