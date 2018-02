Zyrtare, Ozil rinovon me Arsenalin deri në 2021

Tashmë është zyrtare, Mesut Ozil ka rinovuar kontratën e tij me Arsenalin deri në 30 qershor të 2021, duke e zgjatur edhe me 3 vite marrëveshjen aktuale që i skadonte gjatë kësaj vere. Shifra rekord ato të turko-gjermanit i cili do të përfitojë plot 400 mijë euro në javë. Ozil nga marrëveshja e re do të përfitojë rreth 20 milionë euro në sezon. “Jam krenar që po ju bëj të ditur rinovimin tim të kontratës me Arsenalin, shkruan mesfushori në profilin e tij në Instagram. “Është një nga vendimet më të rëndësishme të jetës time futbollistike dhe për këtë duhet të mendohesha pak dhe të këshillohesha me të gjithë njerëzit që më rrethojnë”, shton më pas Mesut Ozil. 29-vjeçari është bërë pjesë e Arsenalit që në verën e vitit 2013-të kur u transferua nga Reali i Madridit për shumën e 50 milionë eurove.

