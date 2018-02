Zyrtare, Nica largohet nga Teuta, drejtimin e merr Begeja?

Stavri Nica largohet zyrtarisht nga drejtimi i Teutës. Trajneri 63-vjeçar nuk ka gjetur marrëveshjen me drejtuesit e klubit për vazhdimin e bashkëpunimit dhe ka vendosur të japë dorëheqjen e cila edhe pse u refuzua fillimisht është pranuar më pas nga presidenti Edmond Hasanbelliu. Nica nuk ka pranuar të vazhdojë aventurën e tij në krye të Djemve të Detit pasi ka mbetur i pakënaqur nga cilësitë e grupit të futbollistët që kishte në dispozicion. Ish trajneri i Laçit e drejtoi Teutën në 4 takime mes Kupës dhe kampionatit duke regjistruar 2 barazime dhe 2 humbje. Disfata me Luftëtarit i dha fund aventurës së tij në krye të Teutës, me skuadrën durrsake që tashmë me shumë gjasa do të drejtohet nga një njohje e vjetër si Gentian Begeja deri në fund të sezonit.