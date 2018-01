Zyrtare Mazzarri rikthehet në stol, merr drejtimin e Torinos

Tashmë është zyrtare. Walter Mazzarri është trajneri i ri i Torinos. Vetëm pak orë pasi shkarkoi nga detyra serbin Sinisa Mihajlovic presidenti i skuadrës Granata, Urbano Cairo ka emëruar në stol Walter Mazzarrin i cili rikthehet në drejtimin e një skuadre pas eksperiencës që pati me Watfordin në Premier League sezonin e kaluar. Ish trajneri i Napolit dhe Interit ka firmosur një kontratë deri në vitin 2020 dhe do të jetë i lidhur me Torinon për 2 sezone e gjysmë. Pas eliminimit nga Kupa e Italisë objektivi i Mazzarrit do të jetë të kualifikojë Torinon në Europa League për sezonin e ardhshëm nëpërmjet kampionatit.