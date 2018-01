Zyrtare, Mascherano largohet nga Barcelona, zgjedh Kinën

Flitej prej kohësh por tashmë ka ardhur edhe zyrtarizimi, Javier Mascherano nuk do të jetë më një lojtar i Barcelonës. Lajmin e ka komunikuar vetë klubi blaugrana i cili këtë të mërkurë do të organizojë një festë lamtumire për mesfushorin argjentinas i cili do të transferohet te Hebei Fortune në kampionatin kinez. I ardhur nga Liverpooli në 2010-ën, Mascherano largohet nga Barça pas 8 vitesh. Me blaugranat Mascherano ka fituar disa trofe përfshirë këtu edhe 2 Champions League. Përshëndetja e tij me tifozët do të realizohet në fillimin e sfidës së kthimit për çerekfinalet e Kupës së Mbretit ndaj Espanyolit.