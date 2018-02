Zidane: Iscon e shoh përjetë te Reali, Cristiano shumë i motivuar

Në prag të ndeshjes me Real Sociedadin, që do të zhvillohet në “Santiago Bernabeu”, trajneri i Realit të Madridit u pyet veçanërisht për të ardhmen e Iscos, për të cilin gjatë ditëve të fundit është shkruar se do të largohet nga “Los Blancos”, pasi nuk është I kënaqur me hapësirat në formacion. Për këtë temë francezi u shpreh shkurt dhe qartë:

“Dua që Isco të qëndrojë këtu gjatë gjithë jetës së tij. Ai e ka treguar dashurinë për këtë klub, do ta bëjë gjithmonë. Zërat e tjerë i konsideroj të rreme”.

Nga e ardhmja e Iscos, te rendimenti i Ronaldos, që i mungojnë shumë gola në kampionat.

“Besoj se Cristiano tani është më i motivuar se kurrë për të treguar atë që është i aftë të bëjë. Ai e ka dëshmuar potencialin e tij në momentet e rëndësishme”.

Pas ndeshjes së shtëpisë me Sociedadin, Realin e pret një sfidë shumë e vështirë me PSG në Champions. Zidane i shmangu komentet për parizienët, duke këmbëngulur se skuadra e tij është e fokusuar vetëm te ndeshja e radhës.