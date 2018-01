Zbulimi i Pirlos: Në 2011-ën isha shumë pranë Barcelonës

Xavi, Iniesta dhe… Pirlo. Do të kishte qenë një mesfushë ëndrrash, që për pak u bë realitet në verë të 2011-ës. Është vetë Andrea Pirlo që zbulon një prapaskenë të merkatos, që mund ta kishte transferuar te Barcelona.

“Me Barcelonën po diskutohej për blerjen e Ibrahimovicit dhe unë do të isha futbollisti që do të këmbehesha më të. Në fund u arrit vetëm marrëveshja për Ibran. Do të kishte qenë me siguri një eksperiencë e bukur, por unë isha shumë mirë te Milani, nuk e di nëse do ta kisha pranuar ofertën, ishte gjithçka për t’u parë.”

Pirlo qëndroi në Milano, por ai ishte sezoni i fundit si kuqezi, sepse verën pasardhëse u transferua tek Juventusi. Ish-mesfushori i kombëtares italiane foli edhe për Milanin e Gattusos, duke theksuar se ndaj Crotones u pa një skuadër më e gjallë dhe që krijonte shumë raste për gol. Sipas tij, me ndërprerjen e shkurtër të kampionatit “Ringhio” do të ketë më shumë kohë për të përçuar idetë e tij.