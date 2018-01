Wenger–Zorc, shkëndija në distancë për Aubameyang

Tensionohen marrëdhëniet mes Arsenalit dhe Borussias së Dortmundit për çështjen “Aubameyang”. Shak është deklarata e trajnerit të “Topçinjve”, Arsene Wenger për transferimin e mundshëm të sulmuesit nga Gaboni në “Emirates”.

“Më mirë t’i mbash sekret disa gjëra, lajmërimet bëhen kur bisedimet janë të mbyllura. Ai është i mirëseardhur tek ne. Auabameyang ka karakter të keq? Nëse ka bëra gjëra të mira në karrierën e tij, do të thotë se karakteri i tij është shfrytëzuar pozitivisht.”

Ky qëndrim i Wenger e ka tërbuar drejtorin sportiv të verdhezinjve, Michael Zorc, i cili ka replikuar me një qëndrim për mediat gjermane.

“Nuk është serioze të flasësh për lojtarë të skuadrave të tjera. Nuk kemi patur asnjë kontakt me Arsenalin dhe besoj se Wenger duhet të mendojë për lojtarët e tij.”

Sa i përket sjelljes së Aubameyang, i cili është pezulluar për herë të tretë nga klubi, Zorc theksoi:

“Nuk po e njoh më. Është tip i veçantë, por gjithnjë ka qenë korrekt. Nuk e di se çfarë po i ndodh.”