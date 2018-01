Vllaznia, nesër në Ulqin. Ja futbollistët në dispozicion të Gjokës

Nëpërmjet një komunikate për shtyp, klubi i Vllaznisë ka njoftuar se skuadra do të niset nesër për në Ulqin. Në qytetin malazez, shkodranët do të kryejnë fazën përgatitore të dimrit dhe do të qëndrojnë 12 ditë.

Në dispozicion të trajnerit Gjoka do të jenë 19 futbollistë, që do të udhëtojnë nesër drejt Ulqinit, ndërsa në listë bën pjesë prurja më e re Xhevahir Sukaj, por mungon Çarls Atsina, sulmues që ishte pjesë e shkodranëve deri në fund të 2017-ës.

Gjithashtu, nga grupi i futbollistëve që mbyllën gjysmën e parë të Superiores te shkodranët, nuk është grumbulluar as Arsid Kruja. Në komunikatë theksohet, se krahas përgatitjeve, këto ditë do të punohet edhe për merkaton, ku objektivi do të jetë përforcimi i ekipit, veçanërisht në mbrojtje.

Ja lista e plotë e futbollistëve që do të udhëtojnë drejt Ulqinit:

Portierë:

1. Alen Sherri

2. Erind Selimaj

3. Zamir Vjerdha

Mbrojtësa:

4. Denis Pjeshka,

5. Olsi Gocaj

6. Erdenis Gurishta

7. Samet Ruçi

8. Antonio Marku

Mesfushorë:

9. Nuredin Orelesi

10. Erjon Vucaj

11. Ardit Krymi

12. Alsid Tafili

13. Florind Bardulla

14. Erald Çinari

15. Arlind Kalaja

16. Arsen Hajdari

17. Gilman Lika

Sulmues:

18. Xhevahir Sukaj

19. Andi Ribaj