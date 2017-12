Vllaznia liron Hasanin, lejëkalimi jepet kundret 1,5 milionë lekëve

Vllaznia i hap rrugën largimit të Edon Hasanit te Sepahani dhe në këmbim kursen disa miliona lekë për arkat e klubit. Më në fund çështja e shumëpërfolur në Shkodër është mbyllur, me klubin që ka marrë dëmshpërblim financiar për largimin e lojtarit, ndërsa 25-vjeçari nga ana e tij do të jetë më në fund në gjendje që të aktivizohet me klubin iranian.Pas afro dy javëve pezull, më në fund çështja u zgjidh pas akordit të drejtuesve të klubit me futbollistin, që me rrogën prej 400 mijë lekësh të reja ishte një prej më të paguarve të ekipit. Për prishjen e njëanëshme të kontratës, Edon Hasani hoqi dorë nga tre rrogat e prapambetura, për një total prej 1,2 milionë lekë.

Kësaj shifre i shtohet edhe gjoba me vlerë 300 mijë lekë të rinj e vendosur nga klubi kuqeblu ndaj lojtarit për largimin pa leje dhe firmosjen me një tjetër skuadër pa djeninë e drejtuesve. Mesfushori pranoi termat e vendosur nga Vllaznia, duke sakrifikuar 1,5 milionë lekë të reja nga kontrata e firmosur në fillim të sezonit.Kjo edhe për faktin se nga transferimi te Sepahani, ku firmosi për një vit e gjysmë, Edon Hasani do të përfitojë rreth 100 mijë euro në sezon. Kalimi në Iran ishte një lëvizje e madhe për futbollistin, si në aspektin ekonomik, ku përfitimet janë më të mëdha se në kampionatin shqiptar, por edhe në aspektin sportiv.