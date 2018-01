Vllaznia faza nis mes largimeve dhe problemeve në mbrojtje

Nëse në ditët e para të 2018-ës dilemat për mini-fazën dimërore cilësoheshin si një prej çështjeve më aktuale te Vllaznia, tashmë që përgatitjet dimërore janë spostuar në Ulqin, problematikat në kampin shkodran lidhen me largimet dhe mangësitë në kontingjent. Në listën e lojtarëve që trajneri Ernest Gjoka do të ketë në dispozicion në Malin e Zi bie në sy mungesa e dy lojtarëve në repartin ofensiv, Ccarls Atsina dhe Arsid Kruja. Sulmuesi nga Gana mund të quhet i larguar nga Vllaznia, pas vetëm gjashtë muajve me fanellën kuqeblu, ku ka shënuar vetëm dy gola në barazimin 2-2 me Kukësin në fuyndin e muajit Tetor. Edhe Kruja, i kaluar prej pak kohësh në ekipin e dytë, nuk është më në planet e trajnerit.

Xhehavir Sukaj, blerja më e bujshme e shkodranëve udhëtoi bashkë me ekipin drejt Malit të Zi. Me afrimin e sulmuesit, për të cilin ka vlerësime maksimale, dhe me blerje të tjera, Gjoka beson se paraqitjet e Vllaznisë do të jenë ndryshe në gjysmën e mbetur të edicionit.

Ndër problemet e kuqebluve janë edhe miqësoret në Ulqin, por edhe rënia si pistë e rikthimit të Cicmil dhe për këtë arsye trajneri është i kujdesshëm që të mos përmendë emra rreth objektivave për të përforcuar mbrojtjen.