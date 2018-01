Vinales rinovon deri në 2020-ën me Yamahan

Maverick Vinales dhe Yamaha sërish sëbashku. Piloti spanjoll ka rinovuar deri në vitin 2020 kontratën me skuadrën japoneze dhe do të vazhdojë të jetë pjesë e Yamahas në Moto Grand Prix edhe për 3 sezonet e ardhshme. Në ditën e prezantimit të motorit të ri M1 për vitin 2018, drejtuesit e skuadrës japoneze zyrtarizuan rinovimin e kontratës me Vinales pasi marrëveshja aktuale e spanjollit me Yamahan skadonte në fund të 2018-ës. Paraqitjet e Vinales në sezonin e tij të parë me Yamahan kanë bindur skuadrën japoneze ti ofrojë një marrëveshje afatgjatë pilotit iberik i cili u shpreh shumë i lumtur për rinovimin e kontratës.