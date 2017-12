Vasil Shkurtaj, vlera e shtuar e Luftëtarit

Tre ndeshjet e fundit të vitit 2017 ku Luftëtari siguroi 9 pikë e kanë ringritur skuadrën gjirokastrite në nivelet e një sezoni më parë por tashmë është koha për të kthyer vëmendjen nga merkatoja. Cilët janë obbjektivat e klubit për dritaren e dimrit? Nëse tifozët presion një goditje të madhe ndoshta duhet të frenojnë disi në ambicjet e tyre pasi presidenti e ka bërë këtë goditje që në verë. Sulmuesi Vasil Shkurtaj e hodhi firmën në kontratë gjatë muajve të verës por për çështje burokratike ai nuk arriti të federohej në kohë duke i kaluar në pritje 4 muajt e parë të karrierës në Gjirokastër. Gjithsesi, 25-vjeçari vlonjat që do të debutojë në fundin e muajit janar, duhet të rigjejë formën optimale edhe pse konsiderohet si një nga emrat më të lakuar në ambjentin e skuadrës gjirkastrite. Ish lojtari i kombëtares shpresa dhe ARIS-it të Selanikut po stërvitet rregullisht me skuadrën dhe tashmë ka ardhur momenti për të treguar vlerat e tij pasi është pikërisht mungesa e një qëndërsulmuesi që e ka penalizuar jo pak ekipin jugor. Largimi i Reginaldos në verë ka lënë një boshllëk të madh në repartin e avancuar dhe aktivizimi i Shkurtajt do të jetë një lëvizje e detyruar për trajnerin Hasan Lika i cili mund të ketë zgjidhur përfundimisht problemet në fazën e avancuar. Në rast se Luftëtari do arrijë ta fitojë bastin “Shkurtaj”, atëherë kjo skuadër mund të rrisë edhe pretendimet pasi diferenca me zonën e ftohtë është rritur në 4 pikë dhe Europa rikthehet në bllokun e objektivave.