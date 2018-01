Van Persie kthehet pas 14 vitesh te Feyenoordi

Robin van Persie ka vendosur të kthehet pas 14 vitesh në Holandë në radhët e Feyenoordit të Roterdamit. 34-vjeçari, sipas mediave holandeze, ka vendosur të largohet nga Fenerbahce, për ta mbyllur karrierën aty ku e nisi në vitin 2002, para se të transferohej në Angli tek Arsenali e më pas te Manchester City. Të shtunën ish-sulmuesi i “Tulipanëve” do t’u nënshtrohet vizitave mjekësore për të hedhur më pas firmën mbi kontratë. Futbollisti i lindur në vitin 1983 ka qenë një nga sulmuesit më të spikatur në futbollin europian në dekadën e fundit. Kulmin me Kombëtaren e Holandës e arriti në Botërorin e Vitit 2014, ku shkoi deri në finale, ndërsa goli me kokë ndaj Spanjës rezultoi më i bukuri i atij kompeticioni.