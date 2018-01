Van Gaal: Refuzova Belgjikën që t’i harxhoja paratë Man. United

I pabesueshëm qëndrimi por edhe sinqeriteti i Luis van Gaal, që në një intervistë për mediat holandeze ka zbuluar se për t’u hakmarrë me Manchester United, ka refuzuar një ofertë nga Federata Belge e Futbollit për të marrë drejtimin e kësaj përfaqësueseje. Në këtë pozicion u emërua më pas Roberto Martinez.

“Do të kishte qenë diçka fantastike nëse do të drejtoja Belgjikën, por isha i mbushur me mllef dhe kisha një dëshire të zjarrtë për t’u hakmarrë ndaj Manchester United. Ishte një budallallëk nga ana ime, lashë të më ikte një mundësi shumë e mirë.”

Por si do të hakmerrej trajneri holandez me “Djajtë e Kuq”?

“Isha shumë i mërzitur me shkarkimin tij. Drejtuesit e United patën një qëndrim të ulët dhe meskin ndaj meje, më trajtuan në mënyrë të tmerrshme. Doja që të më paguanin një më një për kontratën që kisha nënshkruar me ta, prandaj nuk pranova në 2016-ën të merrja Belgjikën. Ju siguroj se nuk ishte çështje parash, por dëshire për t’u hakmarrë. Reagova instiktivisht dhe jo me racionalitet. Ishte një idiotësi.”