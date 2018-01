Valencia kërkon rikthimin e Joao Cancelos

Sipas mediave spanjolle, Valencia do ta bëjë një tentativë për të rimarrë Joao Cancelon në merkaton e janarit. Portugezi u transferua në formë huazimi me të drejtë blerjeje tek Interi gjatë verës por gjasat janë që të rikthehet në Spanjë. Në fakt pasi ngrohi stolin për një kohë të gjatë, Cancelo ka rigjetur veten te zikaltrit gjatë kësaj periudhe dhe në këtë moment të vështirë për Interi ka qenë një nga më të mirë duke zëvendësuar denjësisht të dëmtuar D’Ambrosio në krahun e djathtë të mbrojtjes. Prandaj pavarsisht tentativave të Valencias do të jetë shumë e vështirë që Cancelo të rikthehet në La Liga gjatë këtij muaji.