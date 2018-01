Valencia kalon me vështirësi Gironan

Në Valencia, skuadra vendase u rikthye te fitorja me shumë vështirësi. 2-1 shënoi tabela në fund të 90 minutave kundër Gironas ku skuadra e Marcelinhos e pa veten në disavantazh që në minutën e 8 kur Cristian Portu u dhuroi avantazhin katalanasve. Me kalimin e mnutave Valencia e rriti ritmin dhe gjeti golin e barazimit me një autogol të Jonas Ramalho në minutën e 27. Menjëherë pas rikthimit të skuadrave në fushën e blertë, Dani Parejo nga pika e bardhë e 11- metërshit sigloi rrjetën e tretë në këtë sfidë dhe atë të fitores për Valencian që mbron pozitat në vendin e tretë të klasifikimit.