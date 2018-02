Valencia cinike, përmbys 1-2 Malagan në “Rosaleda”

Valencia fitoi 1-2 me përmbysje në fushën e Malagas, duke i dhënë ndoshta goditjen përfundimtare skuadrës andaluziane në garën për mbijetesë. Për 80 minuta në lojë tifozët në “Rosaleda” ishin entuziastë për marrjen e tri pikëve, pasi që në minutën e 27-të Ideye kishte kaluar në epërsi vendasit në zhvillimet e një këndoreje. Mirëpo 10 minuta para përfundimit të kohës së rregullt Coquelin devijoi drejt rrjetës me kokë pas goditjes së këndit të ekzekutuar nga Parejo. Në minutën e 84-t, Miquel u ndëshkua me karton të kuq për ndërhyrjen si lojtar i fundit, duke e detyruar kryesorin që jo vetëm të drejtonte gishtin nga pika e penalltisë. 11-metërshin e mori përsipër ta godiste Parejo, që nuk gaboi përballë Jimenez.

Më këtë fitore Valencia mbetet në vendin e tretë në kuotën e 46 pikëve.