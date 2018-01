U eliminua në kupë, Prandelli shkarkohet nga drejtimi i Al Nasr

Cesare Prandelli nuk është më trajner i Al Nasr në Emiratet e Bashkuara Arabe. Drejtuesit e klubit me seli në Dubai vendosën ta shkarkonin trajnerin italian pas eliminimit në fazën e 1/8 ave të Kupës nga Dibba Al Fujairah, që drejtohet nga braziliani Paulo Comelli.

Al Nasr në fakt kishte një ecuri me ulje-ngritje edhe në kampionat, teksa kushte regjistruar 5 fitore, 2 barazime dhe 5 humbje. Vendi i katërt me një diferencë prej 11 pikësh me skuadrën kryesuese Al-Ain ishte i papranueshëm për drejtuesit. Për Prandellin ky është shkarkimi i tretë radhazi pas zhgënjimit me Kombëtaren e Italisë në Botërorin “Brazil 2014”. Më parë kishte drejtuar Valencian dhe Gallatasarajin.