Triumfi i Kamzës, meritat shkojnë për Ndreun

Triumfi i Kamzës ndaj kampionëve të Kukësit në një sfidë vendimtare për zonën europiane, është një meritë e jashtëzakonshme e trajnerit Ramazan Ndreu. Në një duel të vështirë në aspektin taktik, duke parë përbërjen e dy skuadrave, merita e trajnerit të kamzalinjve është e madhe.

Numri një i skuadrës nga periferia e kryeqytetit habiti me zgjedhjen e bërë, duke lënë në stol një sulmues të mirëfilltë dhe me reputacion si Stevan Raçiç dhe duke preferuar një skuadër të zhdërvjelltë, e aftë të vraponte gjatë të gjithë kohës për të mos lejuar kundërshtarin të dilte në lojën e vet.

Në një ndeshje tepër të ndjerë në Kukës, Ndreu i besoi nga minuta e parë Filit, si dhe debutuesit Malaj, që vinte nga një periudhë e gjatë mos-aktivizimi me Skënderbeun. Të gjitha këto lëvizje rezultuan të goditura, pasi taktikisht Kamza neutralizoi në fushë kundërshtarin, duke ditur ta godasë për t’i marrë pikët e plota.

Tashmë Kamza mund të quhet me plotë gojën një pretendente për zonën europiane, pasi ka mundur Partizanin, barazuar dy herë me Skënderbeun, si dhe ka ndarë pikët në 3 duele me Kukësin. Një ekip që në startin e sezonit nuk i besonte askush, por i ndërtuar me kujdes nga një mjeshtër, që po me kaq zotësi, po arrin ta drejtojë si duhet në një garë të vështirë.