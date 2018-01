Tottenham mposht United që në “tunel”, City vendos njërën dorë te titulli, turpërohet Chelsea

Pas 5 fitoreve në të gjitha kompeticionet Manchester United pësoi humbjen e parë për vitin 2018, pasi u mposht në Wembley me shifrat 2-0 nga Tottenham Hotspur. Një sfidë e dominuar nga skuadra e Pochettinos që zhbllokoi shifrat me Eriksen vetëm pas 9 sekondash lojë. Një gol model dhe shumë i shpejtë i Spurs-ave që tronditi Djajtë e Kuq të cilët në të 28-tën e dërguan vetë topin në rrjetën e tyre me mbrojtësin Phil Jones. Pavarsisht përpjekjeve të të dyja skuadrave deri në fund shifrat nuk ndryshuan më me Tottenhamin që mori një fitore të rëndësishme që e afroi ndjeshëm me zonën Champions.

Nga humbja e United, përfitoi Manchester City që e çoi sërish në 15 pikë avantazhin ndaj tyre në renditje duke vendosur njërën dorë tek titulli kampion. Citiziens mposhtën lehtësisht 3-0 WBA-në në Etihaad Stadium me golat e Fernandinhos, De Bruynes dhe Agueros. Bëri harakiri Chelsea që u turpërua në Stamford Bridge nga Bournemouth me rezultatin 0-3. Wilson, Stanislas dhe Ake me golat e tyre, hodhën knock-out, Blutë e Londrës të cilët tashmë ndiejnë presionin e Liverpoolit dhe Tottenhamit. Në ndeshjet e tjera të javës së 25-të të Premier League, spikat fitorja e Evertonit ndaj Leicester me rezultatin 2-1, ndërsa përfunduan në barazime sfidat Newcastle-Burnley, Southampton-Brighton dhe Stoke-Watford.