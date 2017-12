Torino “pushton” Olimpicon, Roma eliminohet nga Kupa

Vetëm pak ditë përpara përballjes shumë të rëndësishme ndaj Juventusit në Serinë A, Roma e Eusebio Di Francescos merr një goditje të rëndë. Kryeqytetasit u mposhtën në Olimpico me rezultatin 2-1 nga Torino që bëri surprizën e madhe në raundin e 1/8-ave të Kupës së Italisë. Skuadra “Granata” pushtoi kryeqytetin italian dhe tashmë me shumë gjasa do të sfidojë Juventusin në derbi në fazën çerekfinale të Kupës. Zhgënjyen zgjedhjet e dyta të Di Francescos me trajnerin e Romës që kishte lënë në stol shumë titullarë për t’u dhënë hapësira lojtarëve që kishin luajtur më pak deri në këtë fazë të sezonit, megjithatë në këtë aspekt nuk bënte përjashtim as Torino pasi edhe serbi Mihajlovic kishte bërë shumë ndryshime në formacion, ku spikaste aktivizimi në portë i vëllait të mesfushorit të Lazios Milinkovic-Savic, Vanja i cili mori një rol protagonisti në suksesin e miqëve. Rezultatin e zhbllokoi mbrojtësi De Silvestri në minutën e 39-të, ndërkohë që goli i Edera në pjesën e dytë vrau shpresat e Romës për të avancuar më tej. Por kryeqytetasit mund të riktheheshin në ndeshje në të 77-tën nëse Dzeko i ardhur në fushë nga stoli nuk do ishte ndalur nga Milinkovic-Savic nga pika e bardhë e penalltisë. Goli i parë i çekut Patrick Schik me fanellën e Romës në minutën e 84-t ishte i pamjaftueshëm për verdhekuqtë pasi deri në fund Torino mbrojti avantazhin duke siguruar biletën e çerekfinaleve.