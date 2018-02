Tjetër barazim në Vardar-Shkëndija, kuqezinjtë më pranë kualifikimit

Vetëm pak ditë pas përballjes për kampionatin maqedonas, që përfundoi në barazim 1-1, Vardari dhe Shkëndija u ndeshën sërish sot në orën 14:00, në sfidën e parë çerekfinale, të Kupës së Maqedonisë.

Tetovarët hodhën një hap tejet të rëndësishëm drejt kualifikimit, pasi arritën të marrin një barazim 1-1, në transfertë, teksa goli i Ibraimit mund të rezultojë deçiziv.

Takimi u luajt në stadiumin “Philipi II”, të Shkupit, nën një atmosferë jo shumë entuziaste, pasi prania e tifozëve ishte nën nivelet e pritshmërive. Golat u shënuan të dy në pjesën e dytë, teksa fillimisht ishte Shkëndija që kaloi në avantazh dhe Vardari barazoi vetëm 11 minuta larg fundit të lojës.

Shkëndija është e shkëputur me 8 pikë në krye të renditjes në kampionat, ku titulli duket se do të kthehet në Tetovë këtë vit, por nuk ka ndërmend të dorëzohet as në Kupë, ku rezultati i sotëm e favorizon për t’u kualifikuar.

Në 6 sezonet e fundit, kjo është hera e 5-të që Vardari dhe Shkëndija përballen në Kupën e Maqedonisë dhe bilanci flet dukshëm në favor të kuqezinjve. Në 4 herët e para, 3 herë është kualifikuar Shkëndija, ndërsa vetëm në sezonin 2014-2015 ka arritur të kualifikohet skuadra nga Shkupi.