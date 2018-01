Tirana barazon edhe në miqësoren e tretë ndaj bullgarëve të Cherno More

Tirana e mbyll pa humbje fazën përgatitore në Antalia. Skuadra e drejtuar nga Ze Maria barazoi edhe përballë Cherno More, skuadër e Superligës bullgare. Miqësorja e tretë dhe e fundit në tokën turke përfundoi 0-0, me bardheblutë që iu afruan rrezikshëm portës kundërshtare në disa raste. Në formacionin titullar Santamu e Greca ishin në mbështetje të sulmuesit Ngoo, me kryeqytetasit që ishin mjaft të rrezikshëm edhe pas aktivizimit të blerjes më të re, Maguna. Mesfushori kenian tregoi menjëherë kualitet, duke i krijuar mjaft probleme kundërshtarëve dhe konfirmoi se është një investim i rëndësishëm për klubin, duke rritur cilësinë e skuadrës.

Barazimi përballë Cherno More ishte i treti për Tiranën gjatë mini-fazës përgatitore në Antalia. Më parë të besuarit e Ze Marias barazuan 1-1 me kazakët e Tobol dhe 2-2 ndaj ekipit të Premierligës ruse, Khabarovsk. Në këtë mënyrë bardheblutë mbeten të pamposhtur, me skuadrën që do ti mbyllë përgatitjet e dimrit këtë të enjte, më 25 janar.