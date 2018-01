Të gjithë luajnë të dielën, ja oraret e ndeshjeve

Java e 18-të e Kategorisë Superiore ofron një numër të madh ndeshjesh interesante, 5 takime të cilat do të luhen ditën e diel. Ndeshjet janë ndarë në dy fasha oraresh, me 4 prej tyre që do të luhen në orën 13:00 dhe vetëm një në orën 16:00.

Debutimi i Peter Paculit në krye të stolit të Kukësit, nisi shkëlqyeshëm duke fituar 3-1 në transfetën ndaj Vllaznisë, ndërkohë ndalesa e radhës për ta do të Flamurtari. Verilindorët do të presin në shtëpi kuqezinjtë të cilët gjithashtu, do të udhëtojnë në transfertë pas fitores minimale në sekondat e fundit ndaj Partizanit. Ndeshje kjo që pritet të prodhojë emocione të mëdha.

Për Vllazninë parashikohet sërish një 90-minutësh tepër i vështirë, përballë Skënderbeut. Të dy ekipet vinë nga humbja, me kuqeblutë që u mposhtën në shtëpi nga Kukësi, ndërsa klubi korçar u ndal nga Luftëtari në Gjirokastër. Vllaznia do të kërkojë befasinë ndaj kryesuesve, ndërkohë këta të fundit do të mundohen të ruajnë distancën nga vendi i dytë.

Laçi-Teuta është ndeshje tjetër e javës së 18 të kategorisë superiore. Kurbinasit duan të rikthehen tek fitorja pas humbjes në transfertën e Kamzës, në mënyrë që të ruhet zona europiane, ndërkohë pritet dhe reagimi nga ana e Teutës që u ndal në barazim 2-2 në ndeshjen nda Lushnjës.

Lagunarët do të presin në shtëpi Luftëtarin, që po kalon një moment të shkëlqyer në kampionat. Skuadra e Hysen Dedjes shihet si më inferiorja, por ka kapacitete për të befasuar dhe këtë e ka treguar më shumë se një herë.

E diela do të mbyllet me ndeshjen Partizani-Kamza. Për të kuqtë pritet një ndeshje tepër e vështirë, ndaj një kundërshtari i cili ndeshjen e parë të 2018 e nisi me një fitore të pastër 3-1 ndaj Laçit. Gjithashtu dhe për skuadrën e Starovës pritet një lloj reagimi, edhe pse misioni nuk është aspak i lehtë.

E Diel 13:00

Kukësi-Flamurtari

Skënderbeu-Vllaznia

Laçi-Teuta

Lushnja-Luftëtari

E Diel 16:00

Partizani-Kamza