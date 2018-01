Tare: Milinkoviç qëndron, me De Vrij po diskutojmë detajet

Drejtori Sportiv i Lazios, Igli Tare ka folur për situatën e merkatos në klubin bardhekaltër, pak minuta para fillimit të sfidës me Udinesen.

Tare ka theksuar se ylli i lacialëve, Milinkoviç-Saviç do të qëndrojë te Lazio deri në fund të sezonit, ndërsa më pas do të vlerësohen ofertat që do të vijnë për të. Nga ana tjetër, drejtuesi i lacialëve foli sërish për situatën e komplikuar të rinovimit me mbrojtësin holandez, Stefan De Vrij.

“Milinkoviç-Saviç nuk do të largohet në janar, por do të qëndrojë te ne deri në fund të sezonit, pasi jemi në një moment mjaft të mirë dhe nuk mund të lejojmë largimin e tij. Vetëm në verë do të vlerësojmë ofertat dhe do të vendosim bashkë me futbollistin. Sa i përket De Vrij, kemi një akord paraprak për kushtet e rinovimit, ndërsa aktualisht jemi në detaje dhe shumë shpejt do të kemi firmën mbi kontratë”, u shpreh shqiptari i Lazios.