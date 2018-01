Igli Tare qetëson tifozët për të ardhmen e Sergej Milinkovic-Savic. Drejtori Sportiv i bardhekaltërve në një intervistë për mediat italiane sqaron se mesfushori 22-vjeçar nuk ka çmim, pasi nuk është në merkato dhe se klubi nuk mendon kurrsesi ta shesë. Sa i takon rinovimit të kontratës me Stefan De Vrij, Tare siguron se do të vijë së shpejti dhe se lojtari do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit edhe në të ardhmen.