Tare e pranon, dështon rinovimi me De vrij

Igli Tare, pak minuta para fillimit të sfidës me Veronën, ku Lazio triumfoi me rezultatin 2-0 dha edhe një lajm jo të mirë për lacialët.

Drejtori Sportiv i bardhekaltërve njoftoi dështimin e bisedimeve për rinovimin me qendërmbrojtësin holandez, Stephan De Vrij, ndërsa theksoi se këto janë muajt e fundit të tij me Lazion.

“Dua të njoftoj se ne e kemi tërhequr pas propozimin tonë për rinovim me De Vrij, duke u larguar nga tryeza e bisedimeve. Pritëm shumë në një përgjigje nga ana e tij dhe tani vendosëm të tërhiqemi. Falënderojmë De Vrij për atë që ka dhënë për Lazion deri tani dhe për atë që do të japë deri në fund të sezonit, sepse më pas rrugët tona do të ndahen”, u shpreh Igli Tare.

Për mbrojtësin holandez ka disa oferta nga klube të ndryshme europiane, por mediat italiane flasin për një marrëveshje paraprake mes De Vrij dhe Interit, për një kontratë 5-vjeçare me 3.5 milionë euro në sezon.