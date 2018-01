Surprizon Wigan, eliminon West Ham-in nga FA Cup

Eliminimi i West Ham ishte surpriza e madhe e ndeshjeve të raundit të 4-t të FA Cup. “Çekanët” e David Moyes i dhanë lamtumirën përpara kohe kompeticionit më të vjetër në botë pasi u mposhtën 2-0 nga skuadra Ligue 1, kategorisë së tretë angleze Wigan Athletic. 2-golëshi i Grigg fundosi londinezët të cilët e mbyllën ndeshjen me një lojtar më pak pas daljes me të kuq të mbrojtësit Masuaku në fillimion e pjesës së dytë. U kualifikua në raundin e 1/8-ave të FA Cup, Southampton që në St Mary kaloi 1-0 falë një goli të Stephens, Watfordin. Do t’i duhet të luajë replay, Swansea City që u ndal në një barazim 1-1 nga klubi më i vjetër në botë, Notts County. Leicester City falë dy golëshave të Iheanachos dhe Diabate shpartalloi me shifrat 5-1 Peterbourough. Një gol në minutën e 90-të nderoi Brighton që eliminoi në transfertë Middlesborough, ndërkohë avancuan më tej edhe Hull City e Sheffield United.