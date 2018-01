Sulmi në hije, mbrojtja çon Parisin në finale

Pa Cavanin, por me Neymar-Mbappe-Di Maria, Paris Saint Germain ia doli të kualifikohet për në finalen e Kupës së Francës. Gjithsesi, pavarësisht yjeve në sulm, vendimtarë në sfidën e sotme ishin lojtarët e repartit të mbrojtjes, që bënë atë që nuk e bëri dot Neymar me shokë.

Në triumfin 1-3 ndaj Rennes, Meunier shënoi golin e parë, ndërsa në pjesën e dytë shënoi mbrojtësi tjetër Marquinhos dhe i riu Lo Celso dërgoi topin për herë të tretë në rrjetë.

Kylian Mbappe, që u rikthye pas dëmtimit të pësuar me Lyonin, la PSG-në me 10 futbollistë në sfidën e sotme. Sulmuesi francez kreu një ndërhyrje të rëndë dhe arbitri kryesor, pasi u konsultua me VAR-in, vendosi t’i tregojë kartonin e kuq.

Të ndodhur në superioritet numerik, futbollistët e Rennes u rikthyen në lojë dhe shënuan 2 gola, fillimisht me Sakho në minutën e 85-të dhe më pas me Prcic në të dytën shtesë, por tani nuk kishte më kohë për të bërë surprizën.