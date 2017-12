Sukaj drejt rikthimit te Vllaznia, garant del kapiteni Lika

Xhevahir Sukaj prishi kontratën e tij te Partizani dhe është në kërkim të një klubi të ri, me Vllazninë që është në pole për ta rikthyer në Shkodër pas më tepër se 6 vitesh.

Skuadra e Gjokës ka probleme në sulm dhe shpesh ka vuajtur mungesën e finalizimit dhe tani me Sukajn kërkojnë të afrojnë sulmuesin e shumëkërkuar, që nga koha e Armando Cungut.

Nga ana tjetër, vetë sulmuesi është në pritje të një oferte nga jashtë, ndërsa duket se në Shqipëri do të zgjedhë vetëm Vllazninë. Këtë e garanton edhe kapiteni shkodranëve, Gilman Lika, që është edhe një nga miqtë më të afërt të Sukajt.

“Një sulmues si Sukaj do të na bënte shumë punë dhe kam besim se ai do vijë te Vllaznia. Për këtë afrim po punojnë të gjithë drejtuesit e klubit, duke filluar që nga kryetarja e Bashkisë, ndërsa edhe unë kam pasur kontakte të vazhdueshme. Sukaj nuk është shprehur ende, për faktin se menaxheri I tij pret përgjigje nga një klub i huaj, por për në Shqipëri, ai do luajë vetëm për Vllazninë”, është shprehur Gilman Lika.