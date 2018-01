Strakosha dhe Lazio ndalin Milanin, 0-0 në San Siro

Milani shfrytëzon dot faktorin fushë në gjysmëfinalen e parë të Kupës së Italisë, pasi në San Siro kuqezinjtë barazuan 0-0 ndaj Lazios, duke lënë gjithçka të hapur përsa i përket kualifikimit për ndeshjen e kthimit. Pjesa e parë foli më shumë për skuadrën e Simone Inzaghit që nuk shfrytëzoi rastet që ju krijuan sidomos me Immobilen i rikthyer nga dëmtimi dhe jo në lartësinë e duhur. Në pjesën e dytë disi më mirë Milani por Strakosha u bë protagonist në minutat e fundit me një pritje fantastike ndaj Cutrones ndërsa në vazhdimin e aksionit turku Calhanonglu nuk gjeti portën, edhe pse gardiani shqiptar ishte i shtrirë në tokë. Kualifikimi do të vendoset në Olimpico me Milanin dhe Lazion që kanë shanse të barabarta për të avancuar në finalen e madhe të Kupës së Italisë.