Transferimi i Alxis Sanchez te Manchester United u prit me ankth nga tifozët e “Djajve të Kuq”, veçanërisht për një fanse të veçate si modelja Sofia Jaramillo. E njohur si muza e skuadrës që drejtohet nga Jose Mourinho, 28-vjeçarja kolumbiane ka simpati për sulmuesin kilian, pas beson se do të zgjidhë problemet në sulm. Më këtë mirëseardhja që I është ofruar nga bukuroshja Sofia, Alexis do të dijë ta shpërbleja me gola.