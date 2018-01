Skriniar qetëson tifozët e Interit: As që e mendoj largimin

Milan Skriniar, mbrojtësi që në këtë sezon ka shpërthyer me fanellën e Interit duke u shndërruar në shtyllën e prapavijës së skuadrës që drejtohet nga Luciano Spalletti në një intervistë ka qetësuar të gjithë tifozët zikaltër përsa i përket të ardhmes së tij. Me formën e shkëlqyer që ka treguar te Interi, për shtatlartin sllovak kanë nisur të interesohen shumë skuadra të mëdha përfshirë këtu edhe Barcelonën, por Skriniar është i lumtur te Interi: “ Jam i kënaqur që aktualisht mbaj veshur fanellën zikaltër dhe dua të luaj sa më gjatë të jetë e mundur me Interin, largimin as që e mendoj” deklaroi mbrojtësi.