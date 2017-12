Skënderbeu stërvitet mbi dëborë, Dita dhe Radas gati për Teutën

Temperaturave të ulta të ditëve të fundit duhet t’i përshtatet dhe futbolli si në rastin e Skënderbeut, që seancën e radhës stërvitore për ndeshjen e fundit të këtij viti në kampionat ndaj Teutës e ka zhvilluar mbi fushën e mbuluar nga dëbora. Diçka me të cilin ujqërit e dëborës janë megjithatë të mësuar. Trajneri Daja ka marrë lajme pozitive nga infermieria në prag të ndeshjes me durrsakët teksa Bruno Dita është stërvitur me grupin dhe duhet të jetë i gatshëm për takimin e së premtes. Lojtari, që vuante nga një frakturë në dorën e majtë pritet të luajë ndaj durrsakëve me një protezë karboni si ajo që përdori dhe Sabjen Lilaj disa javë më parë. Por përveç 24-vjeçarit gjithashtu dhe Marko Radas është rikthyer me grupin duke bërë që trajneri Daja të ketë më tepër alternativa për të aktivizuar në sfidën e fundit të kampionatit për këtë vit, me kryesuesit e Superiores që do të provojnë t’i bëjnë një mbyllje sa më të mirë këtij viti përpara tifozerisë së tyre.