Simeone Jr: Interi është i fortë, babai im do të ulet një ditë në stol

Giovani Simeone sulmuesi argjentinas i Fiorentinës nuk i zë aspak besë Interit. Të premten në Artemio Franchi zikaltrit e Spallettit do të sfidojnë vjollcët e Stefano Piolit, në një ndeshje ku Interit i bën punë vetëm fitorja për të hedhur pas krahëve krizën që e ka përfshirë në muajin e fundit. I kënaqur me formën e tij deri në këto momente që pas transferimit nga Genoa te Fiorentina, Simeone Jr shpreson të vazhdojë me këto ritme por nga tjetër ai e di që ndaj Interit, skuadra vjollcë nuk do ta ketë aspak të lehtë. “ Interi në vështirësi? Nuk e besoj, ata janë një skuadër shumë e fortë dhe kanë në përbërje një sulmues të madh si Mauro Icardi. Nuk mund të vendosen në diskutim cilësitë e një skuadre si Interi. Në fund i pyetjes për një kalim të babait të tij te Interi në të ardhmen në rolin e trajnerit, Giovani Simeone shtoi: “ Mendoj që momenti do të vijë, ai për momentin është i lumtur te Atletico, por besoj që në të ardhmen do të jetë edhe trajner i Interit”.