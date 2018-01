Shkëndija triumfon në miqësoren e parë (Video)

Shkëndija e Tetovës i ka dhënë fund përgatitoreve në Ohër, me një miqësore përballë skuadrës së Pobedës, të cilën e ka fituar me rezultatin 2-0. Junior në fund të pjesës së parë dhe Emini në fillim të së dytës, ishin autorët e golave për kuqezinjtë, në të parën ndeshje për këtë vit.

Pas përfundimit të miqësores, skuadra e Shkëndijës u kthye në Tetovë, prej ku do të niset më datën 20 Janar drejt Antalias, për fazën e dytë të përgatitoreve. Mësohet se në tokën turke, kuqezinjtë e trajnerit Qatip Osmani do të zhvillojnë edhe 4 teste të tjera miqësore, për t’u rikthyer më pas në Maqedoni, ku do të kërkojnë të ruajnë vendin e parë dhe të shpallen kampionë të vendit.