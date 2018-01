Shënon Busic me 11-m, Flamurtari-Atyrau përfundon 1-1

Flamurtari barazoi 1-1 me Atyrau në miqësoren e radhës që zhvilloi në Antalia. Kuqezinjtë e gjetën të parët golin me Tomislav Bushic me 11-metërsh bë minutën e 35-të por kundërshtarët nga Premier League e Kazakistanit arritën të shmangin humbjen. duke e barazuar rezultatin.

Shpëtim Duro aktivizoi nga minuta e parë këtë formacion: Nurkovic, Siljanovski, Bicaj, Polozhani, Musta, Sidibe, Useini, Muarem, Danilo Alves, Nedeljkovic dhe Busic. U aktivizuan gjatë lojës Sali, Liçaj, Hoxhaj, Camara, Zuka, Gafuri, Hyseni, Veliu dhe Juffo.

https://www.facebook.com/FlamurtariFaqjaZyrtare/videos/1808017212607126/