Shënojnë tre fantastikët, PSG kalon me goleadë Rennes

2 gola të brazilianit Neymar dhe finalizimet e Mbappe e Cavani ishin mëse të mjaftueshëm që Paris Saint Germain të merrte një tjetër fitore të rëndësishme në kampionat që afron akoma më shumë me titullin kampion dhe që thellon diferencën me ndjekësit. Në Roazhon Park, skuadra e Unay Emeri mposhti me rezultatin e thellë 4-1 vendasit e Rennes duke u ngjitur në kuotën e 47 pikëve, 9 më shumë se Monaco e vendit të dytë. Kur tre fantastikët janë në një ditë të mirë, parizienët e kanë shumë më të thjeshtë misionin për të fituar. Neymar dhe Mbappe në harkun e 17 minutave realizuan dy gola të shpejtë që ja bënë më të lehta gjërat PSG. Goli i Mubeles në fillimin e pjesës së dytë u duk sikur rihapi sfidën por vetëm kaq sepse Cavani dhe sërish Neymar vulosën rezultatin në 1-4. Në sekondat e fundit Rennes humbi edhe një 11-metërsh.