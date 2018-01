Sevilla ‘përmbys’ Atleticon, Valencia mposht Alavesin

Kupa e Mbretit në Spanjë ka dhuruar spektakël në përballjet e sotme. Vëmendja ishte përqendruar te sfida mes Atleticos së Madridit dhe Sevillas, që përfundoi me fitoren 1-2 të andaluzianëve.

Vincenzo Montella nuk e kishte nisur aspak mirë aventurën e tij në Spanjë, teksa ka humbur të 2 ndeshjet e kampionatit, por në kupë po tregon se ka një tjetër qasje.

Në ‘Wanda Metropolitana’ ishte Diego Costa që kaloi skuadrën e Simeones në avantazh, në minutën e 72-të, por Sevilla u kundërpërgjigj me 2 gola të shënuar në 10 minutat e fundit dhe mori një fitore mjaft të rëndësishme, ndonëse kualifikimi do të vendoset vetëm pasi të luhet edhe një 90-minutësh në Andaluzi.

Fitore me përmbysje mori edhe Valencia ndaj Alavesit, po me të njëjtin rezultat, 2-1. Miqtë kaluan të parët në avantazh, në fillim të pjesës së dytë, por skuadra e Marcelinos përmbysi gjithçka me golat e Guedes dhe Rodrigo.

Aktualisht po luhet edhe sfida e 3-të e mbrëmjes, derbi i Katalunjës mes Espanjolit dhe Barcelonës.