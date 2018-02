Rossi me Yammahan edhe në 2019-ën

Mungon njoftimi zyrtar, por tashmë ëshët e sigurt që Valentino Rossi do të garojë për Yamahan edhe në vitin 2019. Lajmin e ka bërë të ditur menaxheri i skuderisë japoneze, Lin Jarvis.

“Mund t’ju them se asgjë nuk është nënshkruar, por jam i sigurt që Rossi do të garojë me ne edhe në vitin 2019. Duhet të kalojnë ende disa prova, për të firmosur kontratën e re, pasi dyshimi i vetëm i Vales është të nënshkruajë kontratën për një apo dy vite të tjera”, u shpreh Jarvis.

Pra, dyshja Rossi-Vinales duket se do të qëndrojnë bashkë edhe për vitin 2019, pasi spanjolli e ka zgjatur më herët kontratën e tij me japonezët.