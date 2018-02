Ronaldo-Neymar festojnë ditëlindjen, por kush është më i miri? (Video)

5 shkurti është një ditë e shënuar në botën e futbollit. Sot Cristiano Ronaldo dhe Neymar Jr dy nga lojtarët më të mirë të momentit festojnë ditëlindjen. Kanë 7 vite diferencë mes tyre pasi portugezi sapo ka mbushur 33-vjeç ndërsa braziliani po feston 26 vjetorin. Pas disa ditësh të dy do të jenë përballë njëri-tjetrit në Santiago Bernabeu pasi Reali i Madridit do të presë Paris Saint Germain, me Neymar që këtë herë nuk do ta sfidojë CR7-ën duke mbajtur veshur fanellën e Barcelonës. 5 Topa të Artë numëron portugezi ndërsa ende asnjë braziliani megjithatë Neymar ka në krahun e tij moshën, pasi është 7 vite më i ri dhe gjasat janë që të jetë ai fituesi i ardhshëm i Topit të Artë, gjithmonë nëse bën mirë me PSG-në në këtë sezon dhe Brazilin në Botëror. Aktualisht Ronaldo qëndron më lart pasi ka edhe eksperiencën në krahun e tij por Neymar i ka të gjitha mundësitë për t’u bërë ndoshta edhe më i mirë se ylli luzitan. Ja disa nga magjitë që dinë t’i dhurojnë vetëm ata të dy.