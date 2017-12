Romë e vogël me të mëdhatë, por mbrojtja mbetet më e mira

Roma nuk arriti të thyejë tersin ‘Allianz Stadium”, ku humbi sërish ndaj Juventusit, mbrëmjen e të shtunës dhe nuk arriti të përfitojë nga ndalesa e Interit për të marrë vendin e 3-të. Verdhekuqtë edhe këtë sezon po tregojnë se janë të aftë të tentojnë fitimin e titullit kampion, por kanë treguar edhe një limit.

Roma e Di Francescos është shfaqur e vogël me të mëdhatë, pasi ka humbur përballjet me 3 ekipet që ka para vetes në renditje, Napolin, Interin dhe Juventusin. Gjithsesi, verdhekuqtë mbështeten te një mbrojtje e ‘hekurt’, që edhe pas takimit të djeshëm vijon të jetë më e mira.

Shqetësues mbetet reparti i avancuar, që krijon shumë por finalizon pak dhe kjo duket edhe në shifrat e sulmuesit kryesor, Edin Dzeko, që ka shënuar vetëm 1 gol në 11 takimet e fundit.

Drejtori sportivi i verdhekuqve, Mario Monchi u shpreh se nuk do të ketë merkato janari për Romën, por kjo nuk pritet të pengojë skuadrën e Di Francescos, për të synuar titullin kampion. Me mbrojtjen që pëson shumë pak dhe me një finalizim më të mirë, Roma është aty dhe mund të befasojë në çdo moment.