Roma dhe Juventusi, favoritë për në çerekfinale, me ëndrra edhe Atalanta

Kupa e Italisë vjen sot ne ekranin e Supersport me tre takime interesante, të gjitha të vlefshme për fazën e 1/8. Përplasja me më shumë rivalitet është pa dyshim Roma-Torino. Të dyja skuadrat po kalojmë momente pozitive në kampionat, por mund të veçohet fakti që verdhekuqtë në shtëpinë e tyre prej fillimit të kampionatit regjistrojnë vetëm një humbje, atë ndaj Napolit. Roma ka fituar gjithnjë me skuadrën “granata” në “Olimpico”, aq sa për të gjetur suksesin e fundit të Torinos në këtë stadium duhet të kthehemi më shumë se një dekadë pas në kohë. Kjo pëballje do të transmetohet në Suportsport 2, në orën 17:30.

Në orën 20:45, por në Supersport 2 vjen radha e Juventusit, që do të presë në këtë fazë të Kupës së Italisë Genoan. Bardhezinjtë kanë mundur të triumfojnë në dy edicionet e fundit dhe mbeten mes favoritëve për këtë trofe, kështu që nuk pritet të hasin shumë pengesa ndaj një kundërshtari ndjeshëm më inferior.

Më herët, pikërisht në orën 15:00, Atalanta, ku luan portieri kuqezi Etrit Berisha, do të presë Sassulon, sfidë që do të transmetohet në Supersport 4.