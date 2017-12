PSV-ja nuk gabon 3 herë rresht, mposht lehtësisht Den Haag

PSV Eindhoven nuk gabon tre herë rresht. Pas humbjes ndaj Ajaxit dhe barazimit përballë Groningenit, skuadra e Philip Cocu u rikthye te fitorja në kampionat dhe e bëri këtë me shumë lehtësi pasi mposhti 3-0 në Philips Stadion Ado Den Haag. Një dygolësh i sulmuesit Luke De Jong dhe penalltia e goditur saktë nga Marko Van Ginkel e çuan rezultatin në 3-0 që në pjesën e parë. Në fraksionin e dytë PSV-ja administroi avantazhin ndërsa miqtë nga Den Haag e mbyllën ndeshjen me një lojtar më pak pas daljes me karton të kuq të Meissner në të 80-tën. PSV-ja e çoi në 8 pikë avantazhin ndaj ndjekësve dhe shpreson të përfitojë sa më shumë nga përballja direkte mes AZ Alkmaar dhe Ajaxit këtë të dielë.