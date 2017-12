Fitore me përmbysje për PSV Eindhoven që arriti të kualifikohej në çerekfinalet e Kupës së Holandës pasi mposhti 4-1 Venlon. Golit të Rutten në të 41-tën iu përgjigj Luke De Jong në shtesë me pjesën e parë që u mbyll në barazim 1-1. Në fraksionin e dytë skuadra e Philip Cocu shënoi edhe 3 herë të tjera, fillimisht me Van Ginkel dhe më pas me Lozanon dhe Isimat-Mirin për të vulosur rezultatin përfundimtar në 4-1.