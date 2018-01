PSG rikthehet te fitorja me 4 gola, Cavani shkruan historinë

Humbja ndaj Lyonit ishte vetëm një aksident sepse Paris Saint Germain është sërish aty dhe kryeson bindshëm Ligue 1. Skuadra e Unai Emery u rikthye menjëherë te fitorja pasi kaloi lehtësisht në Parc des Princes, me rezultatin 4-0 Montpellier duke e çuar përkohësisht në 11 pikë avantazhin ndaj Lyonit të vendit të dytë. Goleada e Parisit nisi me finalizimin e Edinson Cavanit i cili me golin ndaj Montpellier hyri në historinë e klubit francez pasi u bë golashënuesi më i mirë i të gjithë historisë së PSG, pasi numëron 157 gola me këtë fanellë, një më shumë se Zlatan Ibrahimovic.Pas Cavanit rrugën e rrjetës e gjeti edhe Neymar me penallti ndërsa në fraksionin e dytë Di Maria dhe sërish braziliani Neymar vulosën rezultatin përfundimtar në 4-0.