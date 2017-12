PSG bën diferencën, ndaj Caen synon 50 pikë brenda një faze

Në kampionatin francez luhen sot ndeshjet e raundit të fundit të fazës së parë, pas të cilave të gjitha skuadrat do të marrin një periudhë të shkurtër pushimesh, për të nisur fazën e dytë më 12 janar. PSG, që e ka siguruar titullin simbolik kampion dimri, pasi kryeson me 9 pik më shumë se Monaco, pret në “Parc des Princes” Caen. Parizienët këtë sezon nuk po hasin vështirësi dhe kundërshtari që do do kenë përballë është dukshëm më inferior. Kjo ndeshje do të transmetohet në Superport 3 në orën 20:45. Ndërkohë sfida tjetër e përzgjedhur po nga kampionati francez është Touluse –Lyon, që transmetohet në Supersport 4. Në fakt të gjitha takimet e Ligue 1, për javën e 19-të do të zhvillohen në të njëjtin orar.

Ndërkohë nga La Liga, në orën 21:30, në Supersport 5 është përzgjedhur sfida Real Sociedad-Sevillia. Një përballje plot rivalitet, me vendasit që do të kërkojnë të reagojnë pas një ecurie prej 5 javësh pa fitore në kampionat. E njëjta gjë vlen edhe për andaluzianët, të cilët në dy takimet e fundit kanë regjistruar një barazim dhe një humbje.