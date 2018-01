Perotti në dyshim për Romën, Interi me formacionin më të mirë

Diego Perroti rrezikon të humbasë supersfidën me Interin në “San Siro” për javën e 21-të të Serisë A. Futbollisti i Romës ka shfaqur një problem muskular në seancën e fundit stërvitore, duke ndërprerë menjëherë ushtrimet për t’u vënë nën kontrollin e mjekësve.

Sa u përket formacioneve të të dyja skuadrave në kampin zikaltër Spalleti nuk ka në dispozicion vetëm Vanheusden dhe Ranocchian, ndaj do të hedhë fushë 11-shin më të mirë të mundshën. Në krahun tjetër Di Francesco, përveç Perrotit që mbetet në dyshim, nuk do të ketë nën urdhrat e tij vetëm Karsdorp, që vijon fazën e riaftësimit nga dëmtimi që pësoi muaj më parë. Inter – Roma do të luhet të dielën në orën 20:45.